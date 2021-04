Geht doch: 2013 kandidierte "Schlagergott" Christian Steiffen für das Amt des Osnabrücker Oberbürgermeisters. Und holte am Ende mit seiner „Ich für uns“-Kampagne immerhin 3,3 Prozent der Stimmen.

André Havergo

Osnabrück. Wie wäre es, Bürgermeister zu werden? Oder im Rat die Geschicke einer Kommune aktiv mitzugestalten? Die nächste Chance dafür gibt es bei der Kommunalwahl am 12. September. "Schlagergott" Christian Steiffen hat es 2013 bei der Oberbürgermeisterwahl in Osnabrück vorgemacht. Wer kandidieren will, muss sich aber sputen.

Seinen Fans war es möglicherweise ganz recht, dass Steiffen damals mit 3,3 Prozent der Stimmen zwar nicht Bürgermeister wurde, dafür aber mit breiten Schultern seiner eigentlichen Berufung weiter folgen durfte. Die Kandidatur belegt ab