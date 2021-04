Bundes-Notbremse beschlossen – wie geht es jetzt weiter in Stadt und Landkreis Osnabrück?

Die Bundes-Notbremse gibt eine nächtliche Ausgangssperre in Landkreisen mit hoher Inzidenz vor – auch Stadt und Landkreis Osnabrück werden ab Samstag betroffen sein. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Die Bundes-Notbremse tritt am Samstag in Kraft. Auch Stadt und Landkreis Osnabrück sind angesichts hoher Inzidenzwerte betroffen. Die Menschen in der Region müssen sich auf Änderungen bei den Corona-Regeln einstellen.

Wichtiger Hinweis vorab: Für die Bundes-Notbremse für Hochinzidenzkommunen (7-Tage-Inzidenz über 100) sind die Inzidenzwerte, die das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich für alle Landkreise in ganz Deutschland veröffentlicht, maßgeblich. Die