Älterer Dame bei Wohnungseinbruch in Osnabrück Schmuck vom Körper gestohlen

Unbekannte stahlen am Mittwochmittag einer Seniorin bei einem Wohnungseinbruch die Ringe von den Fingern.

Jörn Martens

Osnabrück. Zwei Unbekannte sind am Mittwochmittag in der Straße Wachsbleiche in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie durchwühlten die Möbel und stahlen einer älteren Dame zwei Ringe von den Fingern.

Die beiden Männer verschafften sich gegen 12.15 Uhr Zugang zu dem Wohnhaus, wo sie die bettlägerige Dame antrafen, gab die Polizei bekannt. Während der eine Täter das Mobiliar durchwühlte, zog der zweite Täter der Seniorin die beiden getrag