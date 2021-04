Für Grundschüler im Osnabrücker Stadtgebiet gilt am Montag weiterhin Szenario B – also wechselnder Präsenzunterricht im Klassenzimmer. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Die Bundes-Notbremse tritt am Samstag in Kraft und gilt dann angesichts des hohen Infektionsgeschehens auch in Osnabrück. Für einen Szenarienwechsel in Grundschulen ist jedoch nicht die 7-Tage-Inzidenz von 100, sondern der RKI-Wert von 165 entscheidend.

Im Infektionsschutzgesetz des Bundes ist für den Wechsel von Grundschulen ins Szenario C (Homeschooling) der Inzidenzwert von 165 entscheidend. Grundlage sind die Werte des Robert-Koch-Instituts (RKI), die täglich für alle Landkreise in Deu