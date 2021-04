Zwei Unbekannte überfallen 28-Jährigen in der Osnabrücker Innenstadt

Zwei Männer überfielen in der Nacht zu Donnerstag einen 28-Jährigen in der Wittekindstraße in Osnabrück. (Symbolbild)

Jörn Martens

Osnabrück. Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einen 28-jährigen Mann in der Wittekindstraße in Osnabrück überfallen und sein Handy geraubt. Die Osnabrücker Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 0.35 Uhr hielt sich der Mann nach Angaben der Polizei auf dem Gehweg vor der Sparkasse auf, als ihn zwei unbekannte Personen nach einem Feuerzeug fragten. Bevor der 28-Jährige antworten konnte, sprühten ihm die beiden Männer vermutlic