In Osnabrück verurteilter Dieb direkt nach Verurteilung wieder erwischt

Zwei Verhandlungen in zwei Tagen: Das schaffen nicht viele. (Symbolfoto)

Archiv/Sebastian Philipp

Osnabrück. Zu einem unerwarteten Wiedersehen ist es am Donnerstag in der Osnabrücker Innenstadt zwischen einer Staatsanwältin und einem 43 Jahre alten Georgier aus Gera gekommen.

Der Georgier hatte am Mittwoch Zigaretten in einem Supermarkt im Wert von 144 Euro gestohlen. Polizisten ertappten ihn auf frischer Tat und nahmen den Mann fest.Die Staatsanwaltschaft Osnabrück stellte einen Antrag auf Durchführung eines be