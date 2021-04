Fritz Brickwedde, Antonius Fahnemann und Thomas Maag (von links) laufen entlang der zehn neuen Spitzahornbäume, die entlang des Riedwegs in Osnabrück gepflanzt wurden.

Hermann Pentermann

Osnabrück. Im vergangenen Jahr starteten die Haarmann Stiftung Umwelt und Natur und die Stiftung Osnabrücker Club eine gemeinsame Aktion, mit der in den kommenden Jahren 1000 neue Bäume in Osnabrück gepflanzt werden sollen. In der ersten Pflanzsaison sind 70 große Bäume in die Erde gesetzt worden.

"Das ist schon ein riesiger Schritt", berichtet Antonius Fahnemann, Vorsitzender der Haarmann Stiftung Umwelt und Natur. Durch Corona seien die Bedingungen für die Aktion erschwert, Fahnemann hofft, dass sich dies im Herbst ändert. Für das