Großer Sprung bei Corona-Neuinfektionen in der Region Osnabrück

Die Gesamtzahl aller bestätigten Corona-Infektionen seit Pandemiebeginn ist mit der Meldung des Gesundheitsdienstes von Donnerstagmorgen um mehr als 200 gestiegen.

Foto: dpa / Grafik: noz.de

Osnabrück. 210 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages hat der Osnabrücker Gesundheitsdienst am Donnerstag für die Region gemeldet. Ein außergewöhnlich hoher Wert. Was heißt das für die Corona-Situation in Stadt und Landkreis?

Von den am Donnerstagmorgen, 22. April, neu gemeldeten Corona-Fällen entfallen 136 auf den Landkreis und 74 auf das Osnabrücker Stadtgebiet. Die Zahl beinhaltet alle Labormeldungen über positive Testergebnisse, die in den vergangenen 24 Stu