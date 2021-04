Generationen von Gefangenen mussten im Untersuchungsgefängnis unweit des Neumarkts ihre Zeit verbringen. Jetzt wird das 145 Jahre alte Gebäude abgerissen. Der Bagger steht schon bereit.

Michael Gründel

Osnabrück. Ein Monument preußischer Staatsgewalt in Osnabrück muss weichen: Nach 145 Jahren wird das Gefängnis am Kollegienwall abgerissen. Das Gebäude ist ausgeräumt, der Bagger ist schon da, aber ein paar Wochen lang kann der alte Knast noch in Augenschein genommen werden.

Für 38,4 Millionen Euro baut das Land Niedersachsen in Osnabrück ein neues Justizzentrum. Keine hundert Meter vom Neumarkt entfernt, soll hinter dem Amtsgericht am Kollegienwall ein fünfgeschossiger Komplex entstehen. Die beiden unteren Ebe