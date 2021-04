Noch bis kommenden Montag kann Werner Kavermann sein blau-weißes Bild im Forum am Dom hängen lassen, dann wird Jens Raddatz (links) eine politische Arbeit in der Ein-Bild Galerie aufhängen. Im Hintergrund beobachten Kurator Reinhart Richter und Museumsdirektor Hermann Queckenstedt (rechts) die Szenerie.

Diözesanmuseum: Hermann Pentermann

Osnabrück. Durch die Coronakrise in Bedrängnis geratene Künstler der Region sollten die Chance bekommen, Bilder in der Öffentlichkeit zu zeigen und möglicherweise zu verkaufen. Was 2020 als künstlerischer Adventskalender im Diözesanmuseum startete, wird jetzt im wöchentlichen Turnus bis in den Sommer hinein fortgesetzt.

Jetzt hat Werner Kavermann noch ein paar Tage Zeit, bis er sein Bild aus dem Forum am Dom abholen kann. Daher können sich Kunst- und Sportfreunde auch noch zu besten Marktzeiten an diesem Samstag anschauen, wie der Künstler vor zw