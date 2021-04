Corona-Verdachtsfall im Osnabrücker „Haus am Schölerberg“ bestätigt

Nach mehreren positiven Schnelltests hat sich der Verdacht auf eine Corona-Infektion bei einer Bewohnerhin des „Hauses am Schölerberg“ nun bestätigt. (Symbolfoto)

Rolf Vennenbernd / dpa

Osnabrück. In der Wohnanlage für Menschen mit seelischer Behinderung „Haus am Schölerberg“ in Osnabrück hat sich ein Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion bestätigt. Vorerst bis zum 2. Mai bleibt die Einrichtung für den Besuchsverkehr geschlossen.

Beim regelmäßigen Gesundheitsscreening wurden bei einer Bewohnerin corona-ähnliche Symptome festgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung des Awo-Bezirksverbandes Weser-Ems. Der Verdacht habe sich in wiederholt durchgeführten Schnelltest