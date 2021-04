"Toller Escape Room": Wie Gefängnisse in der Region bewertet werden

Ein Ort zum Wohlfühlen? Der Knast in Lingen an der Kaiserstraße.

dpa/Carmen Jaspersen

Osnabrück/Lingen. Bald beginnt der Abriss der Justizvollzugsanstalt Osnabrück – genau genommen: JVA Lingen, Abteilung Osnabrück. In Google-Bewertungen wurde unter anderen der dortige gute Service gelobt. Noch besser schneidet die JVA Lingen ab. Ein nicht ganz ernst gemeinter Überblick der Rezensionen.

JVA Lingen, HauptanstaltDer Knast an der Kaiserstraße in Lingen kommt in einigen Bewertungen gut weg. Allerdings haben offenbar nicht alle die Funktion des historischen Gebäudes verstanden:„War der mit Abstand schwerste Escape Room, d