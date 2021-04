Das frische Pflaster schon wieder aufgerissen: Am Pottbäckerweg werden neue Hausanschlüsse verlegt. Anwohner fragen sich, warum die Arbeiten nicht besser koordiniert werden konnten.

Rainer Lahmann-Lammert

Osnabrück. Da wusste wohl die linke Hand nicht, was die rechte noch vermasseln kann: Am Pottbäckerweg in Hellern lassen die Stadtwerke gerade das frische Straßenpflaster aufreißen, um quer durch den Wendehammer neue Hausanschlüsse für Schmutz- und Regenwasser zu legen. Anwohner hatten rechtzeitig gewarnt – vergebens.

Im Dezember ist er fertig geworden, der Pottbäckerweg, eine 200 Meter lange Sackgasse parallel zur Lengericher Landstraße. Bevor die Stadt das graue Betonsteinpflaster verlegen ließ, hatte es nur eine Baustraße mit einer einer provisorische