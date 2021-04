Staffelstab-Übergabe: Ulrich Peterschmidt übergibt den Friseursalon im Osnabrücker Stadtteil Haste, den sein Großvater 1920 eröffnet hat, an Mariella Conrad.

Michael Gründel

Osnabrück. Friseursalons gibt es wie Sand am Meer. Aber nach solchen, die mehr als 100 Jahre alt sind, muss man schon länger suchen. Auf eine solche lange Tradition kann der Osnabrücker Friseursalon Peterschmidt zurückblicken. Nun gibt der letzte Peterschmidt die Schere aus der Hand – wenn auch noch nicht ganz. Der Betrieb läuft weiter wie gehabt.

In einem Hinterzimmer an der Bramscher Straße begann Friedrich Peterschmidt 1920 damit, Männer zu rasieren. Das war der Beginn des ersten Salons in der damals noch selbstständigen Gemeinde Haste, der heute immer noch an fast der gleichen St