Ehrenring für Ratsmitglieder: Wie sich eine Splittergruppe beim Wähler anbiedert

Der Ehrenring der Stadt Osnabrück. Ihn darf tragen, wer 20 Jahre im Rat mitgearbeitet hat. (Archivbild)

Gert Westdörp

Osnabrück. Eine fünfköpfige Oppositionsgruppe im Osnabrücker Rat macht politisch Lärm, weil langjährige Ratsmitglieder geehrt werden sollen. Welch ein durchsichtiges Manöver fünf Monate vor der Kommunalwahl.

Während die halbe Welt an (coronafreien) Sommerabenden den Grill anheizt, in den Biergarten geht oder einem Hobby frönt, kümmern sich die gewählten, ehrenamtlichen Mitglieder des Rates in langen Sitzungen darum, dass die Stadt funktioniert.