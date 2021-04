Corona-Testpflicht an Schulen in der Region Osnabrück – eine Zwischenbilanz

Eine Schülerin tröpfelt in einer Grundschule in Lotte beim Corona-Test die Probe auf das Testgerät.

Michael Gründel

Osnabrück. Seit dem Ende der Osterferien gilt eine landesweite Corona-Testpflicht an Schulen in der Region Osnabrück. Wie viele infizierte Schüler wurden dabei erkannt? Was hat die erste Testpflicht-Woche gebracht? Eine Zwischenbilanz.

Am Montag, 12. April, dem ersten Schultag nach den Osterferien, lag die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Osnabrück bei 128. Bis zum Montag, 19. April, zog die Inzidenz in der Stadt bis auf 170 steil an. Im Landkreis lag dieser Wert am