Nicht nur das Jugendparlament kämpft gegen sexuelle Belästigungen. Auch die Gruppe „Catcalls of Osna“ geht dagegen vor, indem sie mit Straßenkreide auf Belästigungen aufmerksam macht, die Osnabrückerinnen erleben mussten. (Archivfoto)

David Ebener

Osnabrück. Das Jugendparlament will gesellschaftliche Tabuthemen brechen – und wagt sich dabei auch auf die große kommunalpolitische Bühne. Im Jugendhilfeausschuss des Rates fordern die Jugendlichen, sexuelle Übergriffe in Osnabrück stärker präventiv zu bekämpfen. Zudem wollen sie kostenlose Menstruationsprodukte wie Tampons und Binden in Schulen.

Die ersten Monatsblutungen bekommen viele Mädchen in der Schule. Deshalb will das Jugendparlament, dass kostenlose Hygieneprodukte wie Tampons oder Binden an allen weiterführenden Schulen und in anderen städtischen Gebäuden bereit gestellt