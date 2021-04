Neues Corona-Schnelltestzentrum eröffnet am Zoo Osnabrück

Stellten das neue Corona-Schnelltestzentrum am Zoo Osnabrück vor: Joachim Fiedler (links), Peter Bergmann (zweiter von rechts) und Jens Schaffhäuser (rechts) als Geschäftsführer der Betreiberfirma TZ Testzentrum Zoo sowie Zoo-Geschäftsführer Andreas Busemann (zweiter von links).

Zoo Osnabrück/Jan Banze

Osnabrück. Besuche im Zoo Osnabrück sind in Kürze wohl nur noch mit negativem Corona-Test möglich. Am nahe gelegenen Marktkauf in Nahne eröffnet deshalb ein neues Corona-Schnelltestzentrum. Fragen und Antworten.

Was hat es mit der neuen Corona-Testpflicht für Zoobesucher auf sich? Mit der Einrichtung eines Corona-Schnelltestzentrums reagiert der Zoo Osnabrück auf die bevorstehende Änderung des Infektionsschutzgesetzes ("Bundes-Notbremse"). Es setzt