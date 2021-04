Corona-Schnelltests sind ab Donnerstag auf dem Ikea-Parkplatz möglich. Nach 15 bis 20 Minuten erhalten die Getesteten ihr Ergebnis. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Osnabrück. In Osnabrück eröffnet ein weiteres Corona-Testzentrum – auf dem Parkplatz von Ikea an der Rheiner Landstraße. Ab Donnerstag können sich Bürger testen lassen – an sechs Tagen in der Woche.

Die Testzentren PVM GmbH aus Bielefeld hat das Testzentrum mit drei Teststraßen und mehreren Testkabinen auf der Parkfläche des Einrichtungshauses errichtet. "Die strategisch gute Lage, die mögliche hohe Testkapazität und die ergänzende Mög