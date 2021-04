Daphne Dragona organisiert die Talks per Stream

Neu im EMAF-Team: Daphne Dragona organisierte für das Medienkunst-Festival die Talks -Reihe.

EMAF / Daphne Dragona

Osnabrück. Vorträge, bei denen man in einem Saal sitzt und dem Referenten hinterher Fragen stellen kann: In Zeiten der Pandemie ein Wunschtraum. Daher organisiert Kuratorin Daphne Dragona die EMAF-Talks im Internet per Live-Stream. Der Neuzugang im Osnabrücker Festival-Team arbeitete zuvor auch als Kuratorin für die Berliner transmediale.

Daphne Dragona liebt mehrdeutige Worte. Zum Beispiel „Possession“. „Das englische Wort meint sowohl Besitz, Eigentum und Kontrolle, es kann aber auch in den Zusammenhang von Besessenheit gestellt werden, im Sinn von Bessenwerden von Glauben