Wartezeit auf Kirchenaustritt kann in Osnabrück derzeit drei Monate und länger betragen

Nicht nur coronabedingt bleiben immer mehr Plätze in den Kirchen unbesetzt. So sorgt die steigende Zahl der Kirchenaustritte mittlerweile beim Osnabrücker Standesamt für lange Wartezeiten. (Symbolfoto)

dpa/Julian Stratenschulte

Osnabrück. Nicht nur von den Parteien wenden sich viele Bürger derzeit mit Grausen ab, auch die Kirchen verlieren Mitglieder, dass es nur so ein Laufen ist. Im Bürgeramt der Stadt Osnabrück führt das zu rekordverdächtigen Engpässen bei der Terminvergabe. Wer den Schoß der Kirche verlassen möchte, muss Wartezeiten von drei Monaten und mehr in Kauf nehmen.

Dabei möchte man doch meinen, dass gerade in Krisenzeiten wie in denen der aktuellen Pandemie, die Kirchen Zulauf haben müssten von Mühseligen und Beladenen, die ihr Heil in eben dieser Institution suchen, die sich dem Wohle der Menschen ve