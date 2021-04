Ohne Absender lag dieser Brief im Briefkasten des Open-Gaypubs "Confusion" in Osnabrück. Darin ein Schreiben mit zahlreichen homophoben Äußerungen.

Jörn Martens

Osnabrück. Verärgert hat Burkhard Wischer, der Inhaber des Open-Gaypubs „Confusion“ in Osnabrück, auf Facebook einen anonymen Brief geteilt, den ihm jemand in den Briefkasten gesteckt hat: In dem Schreiben werden zahlreiche homophobe Aussagen getätigt. Das Pamphlet kommt offenbar aus einer christlichen-fundamentalistischen Ecke, mehrfach wird Bezug auf Gott genommen und von „Sünde“ gesprochen.

Das Schreiben fängt noch freundlich an: „Ich ehre Sie, da Gott Sie auch ehrt und somit als Mensch erschaffen hat.“ Danach aber wechselt der Ton, und es wird reichlich verquast: Dem Autor des Briefes zufolge wurden die Menschen als Mann und