(Symbolfoto)

dpa/Sven Hoppe

Osnabrück. Die Osnabrücker Polizei hat am Montagabend einen mutmaßlichen Fahrraddieb geschnappt. Der 40-Jährige hatte einem Lieferboten das eigene Auslieferungsrad gestohlen.

Am Montagabend war ein 19-jähriger Fahrer eines Lieferdienstes mit seinem Rad in Osnabrück unterwegs gewesen. An der Buerschen Straße ließ er sein Rad kurz aus den Augen, um eine Bestellung zu übergeben. Diesen Moment soll ein 40-jähriger a