Störung bei Osnatel – Kunden in der Regel telefonisch nicht zu erreichen

Derzeit gibt es eine Störung bei Osnatel. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Durch eine Störung bei Osnatel ist die gesamte Stadtverwaltung derzeit nicht zu erreichen. Offenbar betrifft das Problem alle Osnatel-Kunden.

Die Stadt ist von dem Ausfall betroffen, sagt Stadtsprecher Gerhard Meyering. So seien etwa die Verwaltung und Schulen in Osnabrück nicht zu erreichen. Das Raustelefonieren sei zwar möglich, in der Regel können aber keine Anrufe entgegengen