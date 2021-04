Stadt Osnabrück verlängert Maskenpflicht in Innenstadt und im Unterricht

In der Osnabrücker Fußgängerzone und den angrenzenden Straßen ist unter freiem Himmel eine medizinische Maske Pflicht. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Die Zahl der Menschen in Osnabrück, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, ist unverändert hoch. Daher bleiben die verschärften Maskenregeln in Teilen der Innenstadt bestehen. An den Schulen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung ebenfalls weiterhin Pflicht – auch im Unterricht.

Die Stadt hat die entsprechende Allgemeinverfügung zur verschärften Maskenpflicht verlängert – bis vorerst 9. Mai. In der Innenstadt und den angrenzenden Straßen müssen Erwachsene unter freiem Himmel weiterhin eine medizinische Ma