Dauerbaustelle A1: Wie steht es um die Arbeiten an der Dütebrücke bei Osnabrück?

Auf der A1 gilt im Bereich der Dütebrücke bei Osnabrück Tempo 80.

Michael Gründel

Osnabrück. Seit mehreren Jahren gilt auf der A1 im Bereich der Dütebrücke bei Osnabrück Tempo 80. Auch kann die sechsspurig ausgebaute Autobahn nur auf zwei Spuren befahren werden. Wann geht es dort voran? Wir haben nachgefragt.

Warum dauert das so lange? Die Fahrbahnen auf der Dütebrücke waren in der Vergangenheit bereits in beide Richtungen dreispurig ausgebaut worden, eine Nachberechnung zeigte jedoch, dass die alte Brücke nicht mehr tragfähig sei und kein