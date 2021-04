Andree Brase ist neuer Geschäftsführer bei OSG Office Sales. Rechts sein Vorgänger Hans-Georg Altevolmer und dazwischen Guido Lahrmann. Die Firma bietet Verkauf und Service im Bereich der Bürotechnik an. Foto: Michael Gründel

Michael Gründel

Osnabrück. Einen Firmen-Nachfolger zu finden ist oft nicht einfach. Gerade kleinere und inhabergeführte Firmen tun sich damit häufig schwer. Das Osnabrücker Unternehmen OSG Office Sales hat den Wechsel geschafft und zeigt, worauf es bei der Suche nach einem Nachfolger ankommt.

In Deutschland sind 1,5 Millionen Inhaber von Unternehmen 55 Jahre alt oder älter. Sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten frühzeitig um die Nachfolge zu kümmern ist nicht nur hilfreich, sondern sinnvoll. So zumindest formulierte es das B