Selten dreist: Fischtransportfahrer auf A30 will Polizei austricksen

Über 500 Verstöße deckten Polizisten bei einem länderübergreifenden Großeinsatz. Es wurden scharfe Waffen, gefälschte Führerscheine und ein gestohlener Porsche sichergestellt. (Symbolfoto)

Polizei Osnabrück

Osnabrück/Bad Bentheim. Doppelt so schwer wie erlaubt: So fuhr am Mittwoch ein Fischtransporter aus Tschechien über die Autobahn 30 bei Bad Bentheim. Und dann ging er den Fahndern bei einer länderübergreifenden Lkw-Kontrolle noch einmal ins Netz. Darüber hinaus wurde bei dem Großeinsatz im Grenzgebiet eine Handfeuerwaffe, gefälschte Führerscheine, ein gestohlener Porsche und vieles mehr sichergestellt.

Von Aachen bis zum Dollart (Landkreis Leer) überprüften Beamte der deutschen und der niederländischen Polizei den Grenzkorridor in der vergangenen Woche. Insgesamt kontrollierten sie bei der groß angelegten Aktion rund 3000 Personen und meh