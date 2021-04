Motorradfahrer bei Unfall in Osnabrück schwer verletzt

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Festim Beqiri/TV 7 News

Osnabrück. Bei einem Unfall in der Buerschen Straße in Osnabrück ist am Samstagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei kam der Motorradfahrer in einem Kurvenbereich vermutlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Er fuhr gegen einen erhöhten Bordstein und kam anschließend zu Fall. Der Motorradfahrer wurde schwer ve