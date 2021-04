Wird das Kreisgebiet wieder zur Hochinzidenzkommune, müssten die Geschäfte im Landkreis Osnabrück schließen und dürften nur "Click and Collect" anbieten. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Auch am zweiten Tag in Folge liegt die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Osnabrück über 100. Die spannenden Fragen: Wie entwickeln sich die Zahlen am Samstag? Wie geht es kommende Woche mit den Corona-Regeln weiter? Landrätin Anna Kebschull wünscht sich mehr Planungssicherheit.

Das Landesgesundheitsamt Niedersachsen (NLGA) hat am Freitag für den Landkreis eine 7-Tage-Inzidenz von 119,2 gemeldet. Damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag mit 115,3 nochmals leicht gestiegen. Empfohlener reda