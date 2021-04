Grasdächer und Turmaufbauten bestimmen den Blick von oben: Die geplanten Johannishöfe in einer Visualisierung des Hamburger Architektenbüros.

SKAI

Osnabrück. Loftwohnungen in Turmaufbauten, Grasdächer und Solarzellen, dazu eine Reminiszenz an die frühere Schnapsbrennerei Gosling: Der Investor für die Johannishöfe am Osnabrücker Neumarkt hat dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt seine Pläne vorgestellt. Und schon mal eine spektakuläre Abrissparty angekündigt.

Das Einkaufszentrum ist passé, stattdessen soll auf dem Areal ein neues Viertel entstehen, mit 300 Wohnungen, Platz für Geschäfte, Dienstleistungen, Kultur und Bildung – die Johannishöfe. Mit Plänen und Architektenzeichnungen war die Lindho