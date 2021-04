Kontaktdaten hinterlegen per Luca-App – das ermöglicht die Stadt Osnabrück im Bürgeramt, der Kfz-Zulassungsstelle und im Impfzentrum. Das Angebot ist jedoch freiwillig und für einen Besuch nicht verpflichtend. (Symbolbild)

imago images/Leonhard Simon

Osnabrück. Wer aktuell bei einer der städtischen Stellen in Osnabrück einen Termin wahrnimmt, muss vor Ort seine Daten hinterlegen. So kann der Gesundheitsdienst bei einem Corona-Fall die Kontakte nachverfolgen. Was bislang per Zettel und Stift passiert, soll zunehmend durch digitale Angebote vereinfacht werden – mithilfe der Luca-App.

Das hat die Stadt mitgeteilt. Bürger, die in den kommenden Wochen beispielsweise das Bürgeramt, die Kfz-Zulassungsstelle oder auch das Impfzentrum in der Schlosswallhalle besuchen, haben die Möglichkeit, ihre Kontaktdaten mit der Luca-App z