Unbekannte schlagen in Georgsmarienhütte auf Mann ein – Polizei sucht Zeugen

Wer hat beobachtet, wie Unbekannte einen 20-Jährigen geschlagen haben? Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Vorfall in Oesede. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Georgsmarienhütte. Ein 20-Jähriger ist am Mittwochabend in Georgsmarienhütte verletzt worden. Der Mann soll in Oesede von Unbekannten mehrfach geschlagen worden sein. Ein Autofahrer eilte zur Hilfe. Die Täter flohen.

"Gegen 20.10 Uhr ging ein 20-jähriger Hilteraner mit seiner weiblichen Begleitung in der Straße Im Spell spazieren", teilt die Polizei mit. Dort trafen die beiden auf drei Männer. Sie sollen zwischen 18 und 20 Jahre alt sein. Einer aus der