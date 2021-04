Birgit Schad hängt im Wald am Osnabrücker Schölerberg Kippensammler an die Bänke

Im Wald auf dem Schölerberg hängt Umweltaktivistin Birgit Schad von den City Cleaners Osnabrück Kippensammler an Parkbänken auf, damit Zigarettenstummel nicht mehr in der Natur entsorgt werden.

Thomas Wübker

Osnabrück. Zigarettenkippen werden oft achtlos in die Gegend geschnippt. Dabei sind in ihnen giftige Substanzen enthalten, die der Umwelt und damit auch dem Menschen schaden. Die umtriebige Osnabrücker Umweltaktivistin Birgit Schad hat nun eine einfache Lösung gefunden und sofort in die Tat umgesetzt.

Dass Rauchen nicht gesund ist, muss wohl nicht mehr erklärt werden. Dass Raucher neben ihrer eigenen Gesundheit auch die ihrer Mitmenschen gefährden, wenn sie sie zu Passivrauchern machen, wohl auch nicht. Dass Mensch und Natur aber auch vo