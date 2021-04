Ein Fläschchen Astrazeneca, ein Fläschen Biontech, das sind zusammen 16 Einzeldosen. Mehr ist in der kommenden Woche nicht drin für die impfenden Hausärzte im Raum Osnabrück.

Thomas Samson/AFP

Osnabrück. Es hakt bei der Impfstoffversorgung der Hausarzt-Praxen in der Region. In der kommenden Woche sollten viele nur mit je einem Fläschchen Biontech und einem Fläschchen Astrazeneca beliefert werden, klagen Häusärzte in Osnabrück. Eine Apothekerin beschrieb, wo es sonst noch ruckelt.

Apothekerin Birgit Möllenkamp berichtete auf Nachfrage: Für die kommende Woche habe sie die Meldung von ihrem Großhändler bekommen, sie könne an jede bestellende Praxis nur ein Vial Biontech und ein Vial Astrazeneca ausliefern, unabhängig v