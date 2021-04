Intan-Gruppe richtet auf Firmengelände in Osnabrück Corona-Testzentrum ein

Ab Freitag, 16. April, können sich Menschen auch auf dem Firmengelände der Itan-Gruppe am Blumenhaller Weg in Osnabrück auf das Corona-Virus testen lassen. (Symbolfoto)

Matthias Bein/dpa

Osnabrück. Ab Freitag, 16. April, können sich Bürger werktags auch auf dem Gelände der Firma Intan am Blumenhaller Weg 88 in Osnabrück kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Das Testzentrum ist ein sogenanntes "Walk-in-Zentrum", Termine sind also nicht erforderlich.

Wie die Intan-Gruppe in einer Pressemitteilung betont, habe sich das Unternehmen aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen dazu entschlossen, „einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Epidemie zu leisten“ und deren Bekämpfung d