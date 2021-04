Bauarbeiten: Großer Fledderweg in Osnabrück abschnittsweise gesperrt

Achtung, Bauarbeiten: Der Durchgangsverkehr kann den Großen Fledderweg zwischen der Hannoverschen Straße und Meller Straße ab 19. April nicht passieren. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Wer regelmäßig über den Großen Fledderweg in Osnabrück fährt, muss in den kommenden Wochen mit abschnittsweisen Sperrungen der Straße rechnen. Ab Montag rücken Bauarbeiter an.

Vom 19. April bis Mittwoch, 12. Mai, wird die Straße für Sanierungsarbeiten für den Durchgangsverkehr abschnittsweise voll gesperrt, teilt die Stadt Osnabrück mit. "Dabei wird die Straße im gesamten Bereich zwischen der Hannoverschen Straße