Die Testpflicht vor den Abiturprüfungen ist aufgehoben.

dpa/Sven Hoppe

Osnabrück. Die Schulleiter können die Informationen aus dem Kultusministerium in Hannover gar nicht so schnell lesen, wie sie in ihren Postfächern ankommen. Ebenso schnell wie sie eintrudeln, sind sie allerdings oftmals auch schon wieder Makulatur. Der neueste Salto rückwärts: Die Testpflicht für Abiturienten.

Hieß es zunächst: "Ohne negativen Selbsttest keine Prüfungsteilnahme", wurde diese Devise offensichtlich zügig vom praktischen Leben eingeholt. Die vom Kultusministerium in Hannover aufgestellten Spielregeln hatten ohnehin schon genug Raum