Eltern sauer: Zu wenig Corona-Tests für Grundschulen in Osnabrück und Belm

Eine Schülerin führt einen Corona-Schnelltest durch. (Symbolfoto)

Federico Gambarini/dpa

Osnabrück. Nach den Osterferien sollten Grundschüler in Osnabrück und Umgebung im Wechselunterricht wieder die Schulbank drücken. Jedes Kind sollte am Morgen vor dem Weg in die Schule zu Hause einen Corona-Schnelltest machen. Das klappte nicht überall.

An der Osnabrücker Franz-Hecker-Schule sollten die Tests am Montag ausgegeben werden. Aber es waren erst einmal keine Test-Päckchen ausgeliefert worden. Schließlich konnten die Kinder am ersten Schultag nach den Ferien doch noch zur Schule