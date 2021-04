Verkehrsbehinderungen wegen Bauarbeiten am Heinrich-Lübke-Platz in Osnabrück

Aufgrund von Bauarbeiten an der Kanalisation ist am Heinrich-Lübke-Platz ab Montag für mehrere Monate nur nur eine Fahrspur frei. (Symbolbild)

Michael Gründel

Osnabrück. Wegen Modernisierungsarbeiten am Kanalsystem ist am Heinrich-Lübke-Platz in Osnabrück ab kommendem Montag nur eine Fahrspur frei. Auch die anliegenden Straßen sind von der Sperrung betroffen.

Die SWO Netz beginnt am 19. April am Heinrich-Lübke-Platz mit Bauarbeiten an der Kanalisation, gaben die Stadtwerke Osnabrück am Mittwoch bekannt. Bis voraussichtlich September werde daher an der Schnittstelle zwischen Martinistraße und Kur