Die Zahl der aktuell Infizierten und die 7-Tage-Inzidenz beschreiben zwei unterschiedliche Dinge. Aktuell ist es in Stadt und Landkreis Osnabrück so, dass die Zahl der aktuellen Corona-Fälle sinkt, aber die 7-Tage-Inzidenz steigt. (Symbolbild)

Foto: dpa / Grafik: noz.de

Osnabrück. Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in der Region Osnabrück ist in den vergangenen Tagen gesunken. Gleichzeitig steigen die 7-Tage-Inzidenzen für Stadt und Landkreis wieder an. Wie kann das sein? Wir erklären die Daten, die täglich herausgegeben werden.

1252 Menschen in Stadt und Landkreis Osnabrück gelten am Mittwoch (14. April) als mit dem Coronavirus infiziert. Diese Zahl geht aus dem Dashboard des Osnabrücker Gesundheitsdienstes hervor. Am Vortag waren es insgesamt 1265 Infizierte. Vor