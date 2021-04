Dieser Wolf bezahlte den Zusammenstoß mit einem Auto auf der Icker Landstraße mit dem Leben. Jetzt wird über den Abschuss von Wölfen gestritten.

David Ebener

Belm/Osnabrück. Der Landtagsabgeordnete Martin Bäumer (CDU) findet es unzumutbar, dass Schafhalter ihre Herden mit hohen Zäunen vor Wölfen schützen sollen. In einer Reaktion auf den Wolfsunfall in Icker fordert er die Bejagung der Raubtiere. Wolfbotschafter Hendrik Spiess vom Naturschutzbund NABU hält das für Wahlkampfgetöse.

Unweit der Stadtgrenze von Osnabrück ist eine junge Fähe am Sonntagvormittag von einem Auto angefahren worden und eine Viertelstunde später verendet. Zuvor war noch kein Wolf so nah am Stadtgebiet gesehen worden. In unserem Bericht übe