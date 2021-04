Gruselmasken aus alten Kassettenbändern: Katrin Lazaruk okkupiert zehn Quadratmeter Schaufensterfläche in der Hasestraße 29.

David Ebener

Osnabrück. Während der coronabedingten Schließung des Kunstraums hase29 werden künstlerische Interventionen in einer Vitrine neben dem Eingang des ehemaligen Supermarktes gezeigt. Die erste Künstlerin, die hier tätig wurde, ist Katrin Lazaruk, die hier aktuelle Tape-Art präsentiert.

Katrin Lazaruk ist genervt: „Diese Maskenträger in der Stadt machen mir Angst, weil die Menschen sich jetzt noch anonymer begegnen. Jeder ist in sich versunken, Kommunikation findet so gut wie nicht mehr statt“, erzählt sie. Obwoh