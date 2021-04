Airport-Park am Flughafen Münster-Osnabrück wächst weiter

Bis Ende 2021 soll der neue Hauptsitz der WMK-Trading-GmbH am Airport-Park FMO entstehen.

Grafik: WMK-Trading-GmbH

Osnabrück. Neues Unternehmen im Airport-Park FMO: WMK Trading hat mit dem Bau seines Unternehmenssitzes begonnen. Ende 2021 soll er am Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) in Betrieb genommen werden.

Mit dem Unternehmenssitz entsteht eine Ansiedlung auf einem etwa 25.400 Quadratmeter großen Grundstück an der Joan-Joseph-Fiege-/ Ecke Elly-Beinhorn-Straße am Airport-Park, heißt es in einer Pressemitteilung.Das E-Commerce-Unternehmen sei s