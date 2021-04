Angst vor Hirnthrombose als Nebenwirkung: Täglich fünf Geimpfte in Osnabrücker Notaufnahme

Wenn nach der Impfung der Kopfschmerz kommt: In Osnabrück melden sich zunehmend Menschen in der Notaufnahme, die Angst vor einer Hirnthrombose haben. Sie gilt als sehr seltene Nebenwirkung des Astrazeneca-Präparats.

Christopher Neundorf/dpa

Osnabrück. In die Notaufnahme des Osnabrücker Marienhospitals kommen momentan täglich Menschen, die nach einer Astrazeneca-Impfung starke Kopfschmerzen spüren. Ihre Angst: Dass sie unter einer Hirnthrombose leiden, die mutmaßlich eine sehr seltene Nebenwirkung des Corona-Impfstoffs ist. Bei einer Mitarbeiterin aus dem MHO bestätigte sich die Sorge.

Die bundesweiten Fallzahlen sind äußerst gering, aber die Verunsicherung ist riesig – auch in der Region. Sie spiegelt sich in zunehmenden Patientenzahlen wider, die sich in Osnabrücker Notaufnahmen vorstellen. "Ich würde nicht von Hys