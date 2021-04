So lief eine Versteigerung an der frischen Luft am Amtsgericht Osnabrück

So kommt eine Eigentumswohnung coronagerecht unter den Hammer: Das Amtsgericht Osnabrück hat am Mittwoch erstmals zu einer Freiluft-Zwangsversteigerung eingeladen.

Jörn Martens

Osnabrück. Der Osnabrücker Himmel strahlte am Mittwochmorgen in einem kräftigen Hellblau. Das Wetter ist für die Verhandlungen des örtlichen Amtsgerichts, das sonst stets in geschlossenen Räumen tagt, normalerweise nicht weiter von Belang. Das war am Mittwoch anders.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, wenn ausgerechnet die Zwangsversteigerung einer Eigentumswohnung unter freiem Himmel stattfindet, und es mag sicher Juristen am Amtsgericht geben, die sich darüber auch ein wenig amüsiert haben. Doch