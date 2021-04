Das wohl bekannteste Laufhaus Osnabrücks: Das Rote Haus am Hauptbahnhof. (Symbolbild)

David Ebener

Osnabrück. Weil Bordelle coronabedingt geschlossen sind, verlagert sich die Prostitution ins Verborgene. Seit einem Jahr gibt es in Osnabrück das Projekt "Talita". Sozialarbeiterinnen bieten den Prostituierten ihre Hilfe in Notlagen an und versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen.

Vier Jahre lang waren die Prostituierten in Osnabrück auf sich alleine gestellt. Seit etwa einem Jahr nun sind – gefördert von der Stadt – auch in Osnabrück mit dem Projekt "Talita" zwei Mitarbeiterinnen des Prostituierten-Hilfeve