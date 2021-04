Über rote Ampel gefahren: 24-Jähriger verursacht Unfall in Osnabrück

Weil er eine rote Ampel missachtet hatte, verursachte ein 24-Jähriger am Sonntagabend einen Unfall in Osnabrück.

Jörn Martens

Osnabrück. Weil er eine rote Ampel missachtet hat, kollidierte am Sonntagabend ein 24-Jähriger mit dem Fahrzeug eines 33-Jährigen auf dem Kurt-Schumacher-Damm. Nach dem Zusammenstoß schleuderte sein Auto gegen mehrere Straßenschilder und eine Ampel.

Gegen 20.40 Uhr war ein 24-Jähriger mit einem Mercedes laut Polizei auf dem Kurt-Schumacher-Damm in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. In dem Fahrzeug befanden sich zwei weitere Männer im Alter von 21 und 25 Jahren. An der Kreuzung zu