Ralf Waldschmidt wird Chefdramaturg an der Oper Hamburg

Freut sich auf Hamburg: Ralf Waldschmidt vor dem Osnabrücker Theater.

Michael Gründel

Osnabrück. Seit dem Herbst 2018 ist bekannt, dass Ralf Waldschmidt mit Ende der Spielzeit 2021 seine Intendanz am Osnabrücker Theater beendet. Zweieinhalb Jahre lang fragten sich die Theaterfans: Was macht er danach? Zumal die Stadt seinen Vertrag damals gern verlängert hätte.

Nun steht fest, wie es beruflich für ihn weitergeht: Er geht zur kommenden Spielzeit an die Staatsoper Hamburg, als Leitender Dramaturg. Er kehrt also zu dem zurück, was er heute im Telefonat als seinen "angestammten" Beruf bezeic