Für die Schüler bleibt die Bertha-von-Suttner-Oberschule in Osnabrück "unsere Bertha"

Bertha-von-Suttner-Realschule nennt sich die Nachbarin des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums an der Gottlieb-Planck-Straße 1 nur noch bis zum Sommer. Im neuen Schuljahr geht es als Bertha-von-Suttner-Oberschule weiter – oder nach wie vor als "die Bertha", wie die Schule liebevoll genannt wird.

Michael Gründel

Osnabrück. Sie sprechen liebevoll von "unsere Bertha", die Schüler, Lehrer und Eltern der Bertha-von-Suttner-Realschule in Osnabrück. Daran wird sich wohl auch nichts ändern, wenn die Schule ab Sommer Bertha-von-Suttner-Oberschule heißt.

"Wir knüpfen als Oberschule natürlich auch an Dinge an, die wir schon in der Realschule erfolgreich umgesetzt haben", sagt Martin Sandkämper. Gleichwohl lässt das Oberschul-Planungsteam rund um den Schulleiter reichlich frischen Wind durch